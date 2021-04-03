Вакцинованим американцям дозволили вільно подорожувати

Повністю вакциновані американці зможуть безпечно подорожувати по країні. При цьому їм не потрібно буде здавати тести на COVID-19 і відправлятися на карантин.

Центри з контролю і профілактики захворювань оновили правила, в яких говориться, що повністю вакциновані люди можуть вільно подорожувати по США, не проходячи тестування на коронавірус або не вирушаючи в карантин після цього.

Проте, наявність щеплень від коронавірусу не звільняє американців від носіння масок, їм рекомендують дотримуватися дистанції та уникати великої кількості людей.

Що стосується міжнародних поїздок, то вакцинованим американцям не потрібно проходити тест на коронавірус перед від'їздом, якщо цього не вимагає країна призначення.

Туристам, які приїжджають в США, все одно треба пройти тест на коронавірус, навіть у випадку, якщо вони отримали дозу вакцини. Тести потрібно проходити перед посадкою на рейс і через три-п'ять днів після прибуття в США.

Для людей, які не отримали повністю всі дози вакцини, рекомендують уникати непотрібних поїздок. У разі, якщо подорожі уникнути не можна, то потрібно пройти тестування за один-три дні до поїздки і за три-п'ять днів після неї. Також такі мандрівники повинні залишатися на карантині протягом тижня після поїздки, навіть якщо їх тест на COVID-19 негативний.

Зазначимо, що за даними CDC, понад 100 мільйонів осіб в США вже отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. При цьому людина вважається повністю вакцинованим через два тижні після отримання останньої необхідної дози.