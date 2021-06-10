У вакцинированых российским "Спутником V" нет права въезда в Украину, - пограничники
Пограничники не пропускают в Украину вакцинированных российским препаратом "Спутник V". Эта вакцина не предусмотрена перечнем Всемирной организации здравоохранения.
За последние дни в Украину пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V".
"Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ", - информируют пограничники.
Какие документы необходимы для въезда в Украину?
Иностранцам и лицам без гражданства (в том числе владельцам вида на жительство в Украине), кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, нужно иметь:
- либо отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (не более чем за 72 часа до пересечения границы);
- либо документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, которые входят в перечень разрешенных. Документ должен быть на английском языке или содержать перевод.
Вакцины, включенные в перечень ВОЗ:
- BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer/BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием Comirnaty);
- AZD1222 производства AstraZeneca/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием AstraZeneca);
- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием Covishield);
- Ad26.COV2.S производства Janssen;
- mRNA-1273 производства Moderna;
- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm/BIBP;
- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием CoronaVac).
Ранее сообщалось, что в Украине улучшилась ситуация с коронавирусом. Поэтому украинцы смогут свободно летать в ЕС уже этим летом.
РБК-Украина писало, что 9 июня Европарламент окончательно одобрил COVID-сертификат.