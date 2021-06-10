Вакциновані російським "Спутником V" не мають права в'їзду в Україну, - прикордонники

Прикордонники не пропускають в Україну вакцинованих російським препаратом "Спутник V". Ця вакцина не передбачена переліком Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За останні дні в Україну намагаються в’їхати іноземці з документами про імунізацію вакциною "Спутник V".

"Наголошуємо, такий документ не дає права на в’їзд в Україну, оскільки дана вакцина не включена до переліку ВООЗ", - інформують прикордонники.

Які документи потрібні для в'їзду в Україну?

Іноземцям та особам без громадянства (у тому числі власникам посвідки на тимчасове проживання в Україні), окрім обов’язкового полісу страхування від COVID-19, потрібно мати:

або негативний результат ПЛР чи експрес-тесту (не більш як за 72 години до перетину кордону);

або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, які входять до переліку дозволених. Документ має бути англійською мовою або містити переклад.

Вакцини, включені до переліку ВООЗ: