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У вакцинированых российским "Спутником V" нет права въезда в Украину, - пограничники

Автор: РБК-Украина

Пограничники не пропускают в Украину вакцинированных российским препаратом "Спутник V". Эта вакцина не предусмотрена перечнем Всемирной организации здравоохранения.

Такую информацию обнародовали в Госпогранслужбе Украины.

За последние дни в Украину пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V".

"Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ", - информируют пограничники.

Какие документы необходимы для въезда в Украину?

Иностранцам и лицам без гражданства (в том числе владельцам вида на жительство в Украине), кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, нужно иметь:

  • либо отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (не более чем за 72 часа до пересечения границы);
  • либо документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, которые входят в перечень разрешенных. Документ должен быть на английском языке или содержать перевод.

Вакцины, включенные в перечень ВОЗ:

  • BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer/BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием Comirnaty);
  • AZD1222 производства AstraZeneca/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием AstraZeneca);
  • Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием Covishield);
  • Ad26.COV2.S производства Janssen;
  • mRNA-1273 производства Moderna;
  • SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm/BIBP;
  • SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием CoronaVac).

Ранее сообщалось, что в Украине улучшилась ситуация с коронавирусом. Поэтому украинцы смогут свободно летать в ЕС уже этим летом.

РБК-Украина писало, что 9 июня Европарламент окончательно одобрил COVID-сертификат.

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