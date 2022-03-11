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Как вакцинироваться от COVID тем, кто вынужденно покинул Украину: инструкция от Минздрава

Новина українською →
Пятница 11 марта 2022 16:38
Как вакцинироваться от COVID тем, кто вынужденно покинул Украину: инструкция от Минздрава Фото: вакцинация от коронавируса (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В Министерстве здравоохранения напомнили украинцам, что коронавирус никуда не делся и по-прежнему самой надежной защитой от него является вакцинация. Если вы были вынуждены временно уехать из Украины, получить прививку можно за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, во многих странах до сих пор действуют некоторые ограничения из-за пандемии COVID-19. Если вы еще не вакцинированы против коронавируса, вы можете сделать прививку в той стране, где планируете находиться.

Как вакцинироваться против COVID-19 в Польше

Доступные вакцины:

  • Johnson &Johnson (однодозная);
  • Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день).

Полный курс прививки в Польше считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность, например, паспорт, временное удостоверение личности иностранца (TZTC).

Процедура регистрации:

  • Обратитесь в ближайшую поликлинику, напишите заявление и встаньте на учет. В регистратуре вам предоставят контактные данные терапевта, информацию о медицинских услугах.
  • Врач выдает направление на вакцинацию через приложение salon.gov.pl. В поле "Данные пациента" (Dane pacjenta) надо выбрать "Другой идентификатор" (Inny identyfikator) (вместо "Номер PESEL") и ввести номер документа, которым пользуется иностранец.
  • Имея электронное направление, вы можете зарегистрироваться на вакцинацию одним из двух способов: по телефону доверия 989, непосредственно в удобном для вас пункте вакцинации.

При регистрации не забудьте указать номер документа, указанный на электронном направлении.

Как вакцинироваться против COVID-19 в Румынии

Доступные вакцины:

  • Johnson &Johnson (однодозная);
  • Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день).

Полный курс прививки в Румынии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы: загранпаспорт; на месте вакцинации заполните анкету с личными данными (фамилия и имя, номер паспорта, страна).

Процедура регистрации. На официальном сайте правительства Румынии vaccinare-covid.gov.го вы найдете карту всех пунктов вакцинации - с точным адресом и информацией о наличии вакцины.

Как вакцинироваться против COVID-19 в Словакии

Доступные вакцины;

  • Johnson &Johnson (однодозная);
  • Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день);
  • Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день - 3 месяца).

Полный курс прививки в Словакии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность.

Процедура регистрации:

  • Детали регистрации доступны на сайте: https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Сайт доступен только на территории Словакии, то есть в Украине он не открывается.
  • Также детали по вакцинации доступны по номеру: +421 2 32 353 030

Как вакцинироваться против COVID-19 в Молдове

Доступные вакцины:

  • Johnson &Johnson (однодозная);
  • Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день);
  • Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3-4 недели);
  • Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день - 3 месяца).

Полный курс прививки в Молдове считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Детали вакцинации иностранцев пока неизвестны.

Узнать больше можно по номеру горячей линии Министерства здравоохранения Молдовы 0 800 12300.

Как вакцинироваться против COVID-19 в Венгрии

Доступные вакцины:

  • Johnson &Johnson (однодозная);
  • Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день);
  • Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3-4 недели);
  • Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день - 3 месяца).

Полный курс прививки в Венгрии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность.

Процедура регистрации. Иностранцы могут зарегистрироваться на правительственном сайте о прививках https://vakcinainfo.gov.hu/

Как вакцинироваться против COVID-19 в Чехии

Доступные вакцины:

  • Johnson &Johnson (однодозная);
  • Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день);
  • Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Вакцина от Novavax (две дозы с интервалом в 3-4 недели).

Полный курс прививки в Чехии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность; деньги.

Важно: вакцинация в Чехии для иностранцев платная и стоит ориентировочно 400 крон - это 15 евро (цена зависит от пункта вакцинации).

Процедура регистрации. Узнать о расположении пунктов прививок можно здесь https://registrace.mzcr.cz/samoplatci. А записаться на вакцинацию здесь https://registrace.mzcr.cz/.

Ранее мы писали, что в приложении "Дія" снова можно сгенерировать международный COVID-сертификат, в случае, если он исчез.

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