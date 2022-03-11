Як вакцинуватися від COVID тим, хто вимушено покинув Україну: інструкція від МОЗ

В Міністерстві охорони здоров'я нагадали українцям, що коронавірус нікуди не подівся і, як і раніше, найнадійнішим захистом від нього є вакцинація. Якщо ви були вимушені тимчасово виїхати з України, отримати щеплення можна за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ .

Так, у багатьох країнах досі діють певні обмеження через пандемію COVID-19. Якщо ви ще не вакциновані проти коронавірусу, ви можете зробити щеплення в тій країні, де плануєте перебувати.

Як вакцинуватися проти COVID-19 в Польщі

Доступні вакцини:

Johnson&Johnson (однодозна);

Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день).

Повний курс щеплення в Польщі вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Необхідні документи: документ, що посвідчує особу, наприклад, паспорт, тимчасове посвідчення особи іноземця (TZTC).

Процедура реєстрації:

Зверніться до найближчої поліклініки, напишіть заяву та встаньте на облік. У реєстратурі вам нададуть контактні дані терапевта, інформацію про медичні послуги.

Лікар видає направлення на вакцинацію через додаток salon.gov.pl. У полі "Дані пацієнта" (Dane pacjenta) треба вибрати "Інший ідентифікатор" (Inny identyfikator) (замість "Номер PESEL") та ввести номер документа, яким користується іноземець.

У полі "Дані пацієнта" (Dane pacjenta) треба вибрати "Інший ідентифікатор" (Inny identyfikator) (замість "Номер PESEL") та ввести номер документа, яким користується іноземець. Маючи електронне направлення, ви можете зареєструватися на вакцинацію одним із двох способів: за телефоном довіри 989; безпосередньо у зручному для вас пункті вакцинації.

Під час реєстрації не забудьте зазначити номер документа, вказаний на електронному направленні.

Як вакцинуватися проти COVID-19 в Румунії

Доступні вакцини:

Johnson&Johnson (однодозна);

Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день).

Повний курс щеплення в Румунії вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Необхідні документи: закордонний паспорт; на місці вакцинації заповнити анкету з особистими даними (прізвище та ім'я, номер паспорта, країна).

Процедура реєстрації. На офіційному сайті уряду Румунії vaccinare-covid.gov.го ви знайдете карту всіх пунктів вакцинації – з точною адресою та інформацією про наявні вакцини.

Як вакцинуватися проти COVID-19 в Словаччині

Доступні вакцини;

Johnson&Johnson (однодозна);

Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);

Sputnik V (дві дози з інтервалом у 21 день - 3 місяці).

Повний курс щеплення в Словаччині вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Необхідні документи: документ, що посвідчує особу.

Процедура реєстрації:

Деталі реєстрації доступні на сайті: https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Сайт доступний лише на території Словаччини, тобто в Україні він не відкривається.

Також деталі щодо вакцинації доступні за номером: +421 2 32 353 030

Як вакцинуватися проти COVID-19 в Молдові

Доступні вакцини:

Johnson&Johnson (однодозна);

Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);

Sinopharm/Beijing (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні);

Sputnik V (дві дози з інтервалом у 21 день - 3 місяці).

Повний курс щеплення в Молдові вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Деталі вакцинації іноземців наразі невідомі.

Дізнатись більше можна за номером гарячої лінії Міністерства охорони здоров’я Молдови 0 800 12300.

Як вакцинуватися проти COVID-19 в Угорщині

Доступні вакцини:

Johnson&Johnson (однодозна);

Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);

Sinopharm/Beijing (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні);

Sputnik V (дві дози з інтервалом у 21 день-3 місяці).

Повний курс щеплення в Угорщині вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Необхідні документи: документ, що посвідчує особу.

Процедура реєстрації. Іноземці можуть зареєструватись на урядовому сайті про щеплення https://vakcinainfo.gov.hu/

Як вакцинуватися проти COVID-19 в Чехії

Доступні вакцини:

Johnson & Johnson (однодозна);

Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);

Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Вакцина від Novavax (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні).

Повний курс щеплення в Чехії вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Необхідні документи: документ, що посвідчує особу; гроші.

Важливо: вакцинація у Чехії для іноземців платна і коштує орієнтовно 400 крон - це 15 євро (ціна залежить від пункту вакцинації).

Процедура реєстрації. Дізнатись про розташування пунктів щеплень можна тут https://registrace.mzcr.cz/samoplatci. А записатись на вакцинацію тут https://registrace.mzcr.cz/.