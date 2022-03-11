Як вакцинуватися від COVID тим, хто вимушено покинув Україну: інструкція від МОЗ
В Міністерстві охорони здоров'я нагадали українцям, що коронавірус нікуди не подівся і, як і раніше, найнадійнішим захистом від нього є вакцинація. Якщо ви були вимушені тимчасово виїхати з України, отримати щеплення можна за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, у багатьох країнах досі діють певні обмеження через пандемію COVID-19. Якщо ви ще не вакциновані проти коронавірусу, ви можете зробити щеплення в тій країні, де плануєте перебувати.
Як вакцинуватися проти COVID-19 в Польщі
Доступні вакцини:
- Johnson&Johnson (однодозна);
- Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день).
Повний курс щеплення в Польщі вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.
Необхідні документи: документ, що посвідчує особу, наприклад, паспорт, тимчасове посвідчення особи іноземця (TZTC).
Процедура реєстрації:
- Зверніться до найближчої поліклініки, напишіть заяву та встаньте на облік. У реєстратурі вам нададуть контактні дані терапевта, інформацію про медичні послуги.
- Лікар видає направлення на вакцинацію через додаток salon.gov.pl. У полі "Дані пацієнта" (Dane pacjenta) треба вибрати "Інший ідентифікатор" (Inny identyfikator) (замість "Номер PESEL") та ввести номер документа, яким користується іноземець.
- Маючи електронне направлення, ви можете зареєструватися на вакцинацію одним із двох способів: за телефоном довіри 989; безпосередньо у зручному для вас пункті вакцинації.
Під час реєстрації не забудьте зазначити номер документа, вказаний на електронному направленні.
Як вакцинуватися проти COVID-19 в Румунії
Доступні вакцини:
- Johnson&Johnson (однодозна);
- Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день).
Повний курс щеплення в Румунії вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.
Необхідні документи: закордонний паспорт; на місці вакцинації заповнити анкету з особистими даними (прізвище та ім'я, номер паспорта, країна).
Процедура реєстрації. На офіційному сайті уряду Румунії vaccinare-covid.gov.го ви знайдете карту всіх пунктів вакцинації – з точною адресою та інформацією про наявні вакцини.
Як вакцинуватися проти COVID-19 в Словаччині
Доступні вакцини;
- Johnson&Johnson (однодозна);
- Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);
- Sputnik V (дві дози з інтервалом у 21 день - 3 місяці).
Повний курс щеплення в Словаччині вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.
Необхідні документи: документ, що посвідчує особу.
Процедура реєстрації:
- Деталі реєстрації доступні на сайті: https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Сайт доступний лише на території Словаччини, тобто в Україні він не відкривається.
- Також деталі щодо вакцинації доступні за номером: +421 2 32 353 030
Як вакцинуватися проти COVID-19 в Молдові
Доступні вакцини:
- Johnson&Johnson (однодозна);
- Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);
- Sinopharm/Beijing (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні);
- Sputnik V (дві дози з інтервалом у 21 день - 3 місяці).
Повний курс щеплення в Молдові вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.
Деталі вакцинації іноземців наразі невідомі.
Дізнатись більше можна за номером гарячої лінії Міністерства охорони здоров’я Молдови 0 800 12300.
Як вакцинуватися проти COVID-19 в Угорщині
Доступні вакцини:
- Johnson&Johnson (однодозна);
- Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);
- Sinopharm/Beijing (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні);
- Sputnik V (дві дози з інтервалом у 21 день-3 місяці).
Повний курс щеплення в Угорщині вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.
Необхідні документи: документ, що посвідчує особу.
Процедура реєстрації. Іноземці можуть зареєструватись на урядовому сайті про щеплення https://vakcinainfo.gov.hu/
Як вакцинуватися проти COVID-19 в Чехії
Доступні вакцини:
- Johnson & Johnson (однодозна);
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);
- Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Вакцина від Novavax (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні).
Повний курс щеплення в Чехії вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.
Необхідні документи: документ, що посвідчує особу; гроші.
Важливо: вакцинація у Чехії для іноземців платна і коштує орієнтовно 400 крон - це 15 євро (ціна залежить від пункту вакцинації).
Процедура реєстрації. Дізнатись про розташування пунктів щеплень можна тут https://registrace.mzcr.cz/samoplatci. А записатись на вакцинацію тут https://registrace.mzcr.cz/.
Раніше ми писали, що в застосунку "Дія" знову можна згенерувати міжнародний COVID-сертифікат, в разі, якщо він зник.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!