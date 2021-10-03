Вакцинируйтесь или ищите работу: медиков Британии предупредили о крайнем сроке прививок

Медиков Великобритании в домах престарелых призывают пройти вакцинацию от коронавируса или искать другую работу. Такое заявление сделали в Министерстве здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Персоналу в домах престарелых Великобритании напомнили о крайнем сроке вакцинации от COVID-19, который истекает 11 ноября. В противном случае им рекомендуют найти другую работу.

"Если вы работаете в доме престарелых, вы работаете с некоторыми из наиболее уязвимых людей в нашей стране. Если вы не можете побеспокоиться о том, чтобы пойти и сделать прививку, тогда уходите и найдите другую работу", - заявил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

Он отметил, что не будет рассматривать вопрос о продлении крайнего срока вакцинации, поскольку они были введены для безопасности и выгоды жителей домов престарелых.

"Если вы хотите ухаживать за ними, если вы хотите готовить для них, если вы хотите их накормить, если вы хотите уложить их спать, тогда вам следует пройти вакцинацию. Если вы не собираетесь вакцинироваться, то почему вы работаете в сфере опеки?", - сказал Джавид.

По данным Национальной службы здравоохранения, более 92% сотрудников домов престарелых получили одну дозу вакцины и более 84% работников вакцинированы полностью.