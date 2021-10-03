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Вакцинируйтесь или ищите работу: медиков Британии предупредили о крайнем сроке прививок

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Великобритания, Воскресенье 03 октября 2021 06:23
Вакцинируйтесь или ищите работу: медиков Британии предупредили о крайнем сроке прививок Фото: медиков Британии в домах престарелых предупредили о крайнем сроке прививок (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Медиков Великобритании в домах престарелых призывают пройти вакцинацию от коронавируса или искать другую работу. Такое заявление сделали в Министерстве здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Персоналу в домах престарелых Великобритании напомнили о крайнем сроке вакцинации от COVID-19, который истекает 11 ноября. В противном случае им рекомендуют найти другую работу.

"Если вы работаете в доме престарелых, вы работаете с некоторыми из наиболее уязвимых людей в нашей стране. Если вы не можете побеспокоиться о том, чтобы пойти и сделать прививку, тогда уходите и найдите другую работу", - заявил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

Он отметил, что не будет рассматривать вопрос о продлении крайнего срока вакцинации, поскольку они были введены для безопасности и выгоды жителей домов престарелых.

"Если вы хотите ухаживать за ними, если вы хотите готовить для них, если вы хотите их накормить, если вы хотите уложить их спать, тогда вам следует пройти вакцинацию. Если вы не собираетесь вакцинироваться, то почему вы работаете в сфере опеки?", - сказал Джавид.

По данным Национальной службы здравоохранения, более 92% сотрудников домов престарелых получили одну дозу вакцины и более 84% работников вакцинированы полностью.

Также отмечается, что по оценкам Национальной ассоциации помощи, 40 000 человек могут быть вынуждены бросить работу из-за крайнего срока вакцинации, и почти 80 000 "все еще находятся в опасной зоне", поскольку они получили только одну дозу.

Напомним, что в Великобритании одобрили вакцинацию подростков. Прививки могут получить дети от 12 лет.

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