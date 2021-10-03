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Вакцинуйтеся або шукайте роботу: медиків Британії попередили про крайній термін щеплень

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Великобританія, Неділя 03 жовтня 2021 06:23
Вакцинуйтеся або шукайте роботу: медиків Британії попередили про крайній термін щеплень Фото: медиків Британії в будинках престарілих попередили про крайній термін щеплень (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Медиків Великобританії у будинках престарілих закликають пройти вакцинацію від коронавірусу або шукати іншу роботу. Таку заяву зробили в Міністерстві охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Персоналу в будинках престарілих Великобританії нагадали про крайній термін вакцинації від COVID-19, який закінчується 11 листопада. В іншому випадку їм рекомендують знайти іншу роботу.

"Якщо ви працюєте в будинку престарілих, ви працюєте з деякими з найбільш вразливих людей в нашій країні. Якщо ви не можете потурбуватися про те, щоб піти й зробити щеплення, тоді йдіть і знайдіть іншу роботу", - заявив Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід.

Він зазначив, що не розглядатиме питання про продовження крайнього терміну вакцинації, оскільки вони були введені для безпеки та вигоди жителів будинків престарілих.

"Якщо ви хочете доглядати за ними, якщо ви хочете готувати для них, якщо ви хочете їх нагодувати, якщо ви хочете укласти їх спати, тоді вам слід пройти вакцинацію. Якщо ви не збираєтеся вакцинуватися, то чому ви працюєте у сфері опіки?",- сказав Джавід.

За даними Національної служби охорони здоров'я, понад 92% співробітників будинків престарілих отримали одну дозу вакцини і понад 84% працівників вакциновані повністю.

Також зазначається, що за оцінками Національної Асоціації допомоги, 40 000 людей можуть бути змушені кинути роботу через крайній термін вакцинації, і майже 80 000 "все ще знаходяться в небезпечній зоні", оскільки вони отримали тільки одну дозу.

Нагадаємо, що у Великобританії схвалили вакцинацію підлітків. Щеплення можуть отримати діти від 12 років.

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