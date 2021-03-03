Вакцины Pfizer и AstraZeneca высокоэффективны для пожилых людей, - ученые

Вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca являются высокоэффективными в предотвращении госпитализации людей старше 80 лет. Для достижения результата достаточно одного укола.

Об этом сообщили ученые из Бристоля (Англия) со ссылкой на свое исследование, передает Sky News .

Исследователи из Бристоля обнаружили, что через 14 дней после введения одной дозы вакцины Pfizer она на 79,3% была эффективна в предотвращении развития симптомов у людей из этой возрастной группы.

Укол COVID-вакцины AstraZeneca показал эффективность 80,4%.

Исследование совпадает с отчетами органов здравоохранения Шотландии и Англии, опубликованным в феврале и в понедельник соответственно.

Адам Финн, профессор педиатрии в Университете Бристоля, сказал, что его команда применила другой подход, принимая во внимание меньшую географическую территорию и рассматривая пациентов гораздо подробнее.

Исследователи рассмотрели 446 вакцинированных пациентов старше 80 лет, которые попали в две больницы Бристоля в январе с заболеваниями нижних дыхательных путей.

Они изучали каждого пациента с момента появления симптомов, а не только с момента поступления их в больницу, и вместо того, чтобы полагаться на большие базы данных, они тщательно изучали все аспекты истории болезни каждого пациента.

"Мы обнаруживаем сходные результаты, но используем принципиально разные подходы, поэтому это обеспечивает уверенность в результатах в целом. Их (правительственные - ред.) результаты подтверждают наши, а наши подтверждают их. Все более существенны доказательства того, что одна доза любой вакцины имеет высокую защиту от госпитализации и серьезных заболеваний", - сказал Финн.

Исследование английского ведомства здравоохранения, опубликованное в понедельник, показало, что одна доза любой вакцины примерно на 80% эффективно предотвращает госпитализации людей в возрасте старше 70 лет - через три-четыре недели после одной дозы. Исследователи в Шотландии обнаружили, что через четыре недели после первой дозы любой вакцины они на 81% эффективнее предотвращали госпитализацию людей старше 80-х годов.