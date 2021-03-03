Вакцини Pfizer і AstraZeneca високоефективні для людей похилого віку, - вчені

Вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech та Oxford-AstraZeneca є високоефективними у запобіганні госпіталізації людей старше 80 років. Для досягнення результату достатньо одного уколу.

Про це повідомили вчені з Бристоля (Англія) з посиланням на своє дослідження, передає Sky News .

Дослідники з Брістоля виявили, що через 14 днів після введення однієї дози вакцини Pfizer вона на 79,3% була ефективною у запобіганні розвитку симптомів у людей із цієї вікової групи.

Укол COVID-вакцини AstraZeneca показав ефективність 80,4%.

Дослідження співпадає зі звітами органів охорони здоров’я Шотландії та Англії, опублікованими у лютому та в понеділок відповідно.

Адам Фінн, професор педіатрії в Університеті Брістоля, сказав, що його команда застосувала інший підхід, беручи до уваги меншу географічну територію та розглядаючи пацієнтів набагато детальніше.

Дослідники розглянули 446 вакцинованих пацієнтів старше 80 років, які потрапили у дві лікарні Брістоля в січні із захворюваннями нижніх дихальних шляхів.

Вони вивчали кожного пацієнта з моменту появи симптомів, а не лише з моменту надходження їх до лікарні, і замість того, щоб покладатися на великі бази даних, вони ретельно вивчали всі аспекти історії хвороби кожного пацієнта.

"Ми виявляємо подібні результати, але використовуємо принципово різні підходи, тому це забезпечує впевненість у результатах загалом. Їхні (урядові - ред.) результати підтверджують наші, а наші підтверджують їхні. Є все більш суттєві докази того, що одна доза будь-якої вакцини має високий захист від госпіталізації та серйозних захворювань", - сказав Фінн.

Дослідження англійського відомства з охорони здоров'я, опубліковане в понеділок, показало, що одна доза будь-якої вакцини приблизно на 80% ефективно запобігає госпіталізації людей у ​​віці старше 70 років - через три-чотири тижні після однієї дози. Дослідники в Шотландії виявили, що через чотири тижні після першої дози будь-якої вакцини вони на 81% ефективніше запобігали госпіталізації людей старше 80-х років.