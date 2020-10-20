В Варшаве из-за коронавируса отменили празднование Нового года

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В столице Польши Варшаве из-за эпидемии коронавирусае отменили все мероприятия, связанные с празднованием Нового года. Сэкономленные средства останутся в бюджете столицы.

Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на мэрию Варшавы.

"Здоровье жителей - самое главное. Отсутствие мероприятия приведет к тому, что часть финансов останется в кассе города", - отметила пресс-секретарь администрации города Каролина Галецкая и выразила надежду, что компенсировать упущенное удастся в следующем году.

По последним данным, в Польше зафиксировано более 183 тысяч случаев заражения COVID-19, из них более 94 тысяч закончились выздоровлением пациентов и 3614 - смертью. По заболеваемости страна занимает десятое место в Европе и 29 - в мире.

Напомним, в Варшаве на национальном стадионе откроют полевой госпиталь для пациентов, которые болеют коронавирусом.

С 17 октября 152 из 314 повятов Польши были переведены в "красную зону".

Также РБК-Украина писало, что в Польше ввели так называемые часы для людей преклонного возраста, чтобы уменьшить риск их инфицирования коронавирусом.

Кроме того, в Польше был введен обязательный масочный режим по всей территории страны.