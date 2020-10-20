ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Варшаве из-за коронавируса отменили празднование Нового года

Новина українською → Польша, Вторник 20 октября 2020 06:40
В Варшаве из-за коронавируса отменили празднование Нового года Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Надежда Собенко

В столице Польши Варшаве из-за эпидемии коронавирусае отменили все мероприятия, связанные с празднованием Нового года. Сэкономленные средства останутся в бюджете столицы.

Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на мэрию Варшавы.

"Здоровье жителей - самое главное. Отсутствие мероприятия приведет к тому, что часть финансов останется в кассе города", - отметила пресс-секретарь администрации города Каролина Галецкая и выразила надежду, что компенсировать упущенное удастся в следующем году.

По последним данным, в Польше зафиксировано более 183 тысяч случаев заражения COVID-19, из них более 94 тысяч закончились выздоровлением пациентов и 3614 - смертью. По заболеваемости страна занимает десятое место в Европе и 29 - в мире.

Напомним, в Варшаве на национальном стадионе откроют полевой госпиталь для пациентов, которые болеют коронавирусом.

С 17 октября 152 из 314 повятов Польши были переведены в "красную зону".

Также РБК-Украина писало, что в Польше ввели так называемые часы для людей преклонного возраста, чтобы уменьшить риск их инфицирования коронавирусом.

Кроме того, в Польше был введен обязательный масочный режим по всей территории страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Польша Коронавирус
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Карантин и зонирование
Карантин и зонирование
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19