У Варшаві через коронавірус скасували святкування Нового року

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У столиці Польщі Варшаві скасували всі заходи, пов'язані зі святкуванням Нового року, через епідемію COVID-19. Зекономлені кошти залишаться в бюджеті столиці.

Про це повідомляє видання Onet із посиланням на мерію Варшави.

"Здоров'я жителів - найголовніше. Відсутність заходів приведе до того, що частина фінансів залишиться в касі міста", - зазначила прес-секретар адміністрації міста Кароліна Галецька і висловила надію, що компенсувати втрачене вдасться наступногоу року.

За останніми даними, в Польщі зафіксовано понад 183 тисячі випадків зараження COVID-19, з них понад 94 тисячі закінчилися одужанням пацієнтів і 3614 - смертю. За захворюваністю країна посідає десяте місце в Європі і 29 - у світі.

Нагадаємо, у Варшаві на національному стадіоні відкриють польовий госпіталь для пацієнтів, які хворіють на коронавірус.

З 17 жовтня 152 із 314 повітів Польщі були переведені в "червону зону".

Також РБК-Україна писало, що у Польщі ввели так звані години для людей похилого віку, щоб зменшити ризик їх інфікування коронавірусом.

Крім того, у Польщі введено обов'язковий масковий режим по всій території країни.