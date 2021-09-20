Ватикан ограничил вход для посетителей: кого будут пускать

Ватикан ужесточает правила въезда. В резиденцию Папы Римского будут впускать только с документом о вакцинации, или же отрицательным тестом на коронавирус.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание The Vatican News .

В соответствии с распоряжением президента Папской Комиссии, начиная с 1 октября на территорию Ватикана будут допускаться туристы, имеющие при себе цифровой COVID-сертификат, или же отрицательный результат теста на выявление болезни.

Также есть и исключения. Они касаются тех лиц, которые принимают участие в литургических богослужениях. В этом случае им необходимо соблюдать санитарные предписания по дистанционированию и использованию средств индивидуальной защиты. Служба по вопросам здоровья и безопасности будут наблюдать за соблюдением установленных правил.