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Ватикан обмежив вхід для відвідувачів: кого будуть пускати

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Ватикан, Понеділок 20 вересня 2021 18:10
Ватикан обмежив вхід для відвідувачів: кого будуть пускати Фото: Ватикан обмежив вхід для відвідувачів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Ватикан посилює правила в'їзду. До резиденції Папи Римського впускатимуть лише з документом про вакцинацію, або ж негативним тестом на коронавірус.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання The Vatican News.

Відповідно до розпорядження президента Папської Комісії, починаючи з 1 жовтня на територію Ватикану допускатимуться туристи, які мають при собі цифровий COVID-сертифікат, або ж негативний результат тесту на виявлення хвороби.

Також є і винятки. Вони стосуються тих осіб, які беруть участь у літургійних богослужіннях. В цьому випадку їм необхідно дотримуватися санітарних приписів щодо дистанціонування та використання засобів індивідуального захисту. Служба з питань здоров’я та безпеки спостерігатимуть за дотримуванням встановлених правил.

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