Ватикан обмежив вхід для відвідувачів: кого будуть пускати

Ватикан посилює правила в'їзду. До резиденції Папи Римського впускатимуть лише з документом про вакцинацію, або ж негативним тестом на коронавірус.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання The Vatican News .

Відповідно до розпорядження президента Папської Комісії, починаючи з 1 жовтня на територію Ватикану допускатимуться туристи, які мають при собі цифровий COVID-сертифікат, або ж негативний результат тесту на виявлення хвороби.

Також є і винятки. Вони стосуються тих осіб, які беруть участь у літургійних богослужіннях. В цьому випадку їм необхідно дотримуватися санітарних приписів щодо дистанціонування та використання засобів індивідуального захисту. Служба з питань здоров’я та безпеки спостерігатимуть за дотримуванням встановлених правил.