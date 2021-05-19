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Вчера сделали еще 19 тысяч прививок от коронавируса. Больше всего - вакциной AstraZeneca

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Среда 19 мая 2021 09:46
Вчера сделали еще 19 тысяч прививок от коронавируса. Больше всего - вакциной AstraZeneca Фото: в Украине 37,5 тысяч человек завершили вакцинацию от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки в Украине сделали 19 088 прививок от коронавируса. Из них 10 072 - второй дозой.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в министерстве сообщили, сколько людей и какой вакциной прививали за 18 мая:

  • вакциной Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 480 человек,
  • вакциной CoronaVac – 6 070 человек,
  • вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 5 412 человек,
  • вакциной AstraZeneca (южнокорейского производства) – 7 126 человек.

С начала кампании проведено всего 994 872 прививки. Получили 1 дозу-957 346 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 37 526 человек:

  • вакциной Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 484 439;
  • вакциной CoronaVac – 83 108;
  • вакциной Comirnaty – Pfizer / BioNTech) - 56 861;
  • вакциной AstraZeneca (южнокорейского производства) – 332 940.

Напомним, в партии "Слуга народа" ожидают, что Виктор Ляшко нарастит темпы вакцинации в Украине после назначения главой Министерства здравоохранения.

Как известно, вчера Максима Степанова отправили в отставку с должности главы Минздрава.

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