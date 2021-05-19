Вчера сделали еще 19 тысяч прививок от коронавируса. Больше всего - вакциной AstraZeneca
Фото: в Украине 37,5 тысяч человек завершили вакцинацию от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
За прошедшие сутки в Украине сделали 19 088 прививок от коронавируса. Из них 10 072 - второй дозой.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Так, в министерстве сообщили, сколько людей и какой вакциной прививали за 18 мая:
- вакциной Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 480 человек,
- вакциной CoronaVac – 6 070 человек,
- вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 5 412 человек,
- вакциной AstraZeneca (южнокорейского производства) – 7 126 человек.
С начала кампании проведено всего 994 872 прививки. Получили 1 дозу-957 346 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 37 526 человек:
- вакциной Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 484 439;
- вакциной CoronaVac – 83 108;
- вакциной Comirnaty – Pfizer / BioNTech) - 56 861;
- вакциной AstraZeneca (южнокорейского производства) – 332 940.
Напомним, в партии "Слуга народа" ожидают, что Виктор Ляшко нарастит темпы вакцинации в Украине после назначения главой Министерства здравоохранения.
Как известно, вчера Максима Степанова отправили в отставку с должности главы Минздрава.