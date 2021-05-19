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За минулу добу зробили ще 19 тисяч щеплень від коронавірусу. Найбільше - вакциною AstraZeneca

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Середа 19 травня 2021 09:46
За минулу добу зробили ще 19 тисяч щеплень від коронавірусу. Найбільше - вакциною AstraZeneca Фото: в Україні 37,5 тисяч людей завершили вакцинацію від коронавіруса (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби в Україні зробили 19 088 щеплень від коронавірусу. Із них 10 072 - другою дозою.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Так, у міністерстві повідомили, скільки людей та якою вакциною щепили за 18 травня:

  • вакциною Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) - 480 осіб,
  • вакциною CoronaVac – 6 070 осіб,
  • вакциною Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 5 412 осіб,
  • вакциною AstraZeneca (південнокорейського виробництва) – 7 126 осіб.

Від початку кампанії проведено усього 994 872 щеплення. Отримали 1 дозу – 957 346 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 37 526 осіб:

  • вакциною Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) - 484 439;
  • вакциною CoronaVac – 83 108;
  • вакциною Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 56 861;
  • вакциною AstraZeneca (південнокорейського виробництва) – 332 940.

Нагадаємо, у партії "Слуга народу" очікують, що Віктор Ляшко наростить темпи вакцинації в Україні після призначення главою Міністерства охорони здоров'я.

Як відомо, вчора Максима Степанова відправили у відставку з посади глави МОЗ.

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