За минулу добу зробили ще 19 тисяч щеплень від коронавірусу. Найбільше - вакциною AstraZeneca
Фото: в Україні 37,5 тисяч людей завершили вакцинацію від коронавіруса (Віталій Носач, РБК-Україна)
Протягом минулої доби в Україні зробили 19 088 щеплень від коронавірусу. Із них 10 072 - другою дозою.
Про це повідомили у прес-службі МОЗ.
Так, у міністерстві повідомили, скільки людей та якою вакциною щепили за 18 травня:
- вакциною Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) - 480 осіб,
- вакциною CoronaVac – 6 070 осіб,
- вакциною Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 5 412 осіб,
- вакциною AstraZeneca (південнокорейського виробництва) – 7 126 осіб.
Від початку кампанії проведено усього 994 872 щеплення. Отримали 1 дозу – 957 346 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 37 526 осіб:
- вакциною Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) - 484 439;
- вакциною CoronaVac – 83 108;
- вакциною Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 56 861;
- вакциною AstraZeneca (південнокорейського виробництва) – 332 940.
Нагадаємо, у партії "Слуга народу" очікують, що Віктор Ляшко наростить темпи вакцинації в Україні після призначення главою Міністерства охорони здоров'я.
Як відомо, вчора Максима Степанова відправили у відставку з посади глави МОЗ.