ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На додачу до тисячі. Українцям виплатять гроші за бустерну дозу

Новость на русском →
Київ, Понеділок 24 січня 2022 20:26
На додачу до тисячі. Українцям виплатять гроші за бустерну дозу Фото: за бустерну дозу даватимуть 500 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський анонсував розширення програми "єПідтримка". Українці, які зроблять бустерне щеплення від коронавірусу, отримають додаткову виплату до "ковідної" тисячі гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

За словами глави держави, українці після бустерного щеплення зможуть отримати ще 500 гривень на картку "єПідтримка". Таким чином українська влада хоче стимулювати вакцинованих українців робити третє щеплення, щоб підсилити імунітет.

"Імунітет зростає після кожної дози вакцини. Стратегія бустеризації стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн", - наголосив Зеленський.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський вакцинация от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус