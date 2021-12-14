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В Великобритании приостановили выдачу бесплатных COVID-тестов: очень большой спрос

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Великобритания, Вторник 14 декабря 2021 02:59
В Великобритании приостановили выдачу бесплатных COVID-тестов: очень большой спрос Фото: В Великобритании приостановили выдачу бесплатных COVID-тестов (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Великобритании приостановили выдачу бесплатных COVID-тестов, которыми можно воспользоваться дома. По данным Агентства по безопасности здоровья Великобритании, такое решение было принято из-за большого спроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В понедельник множество людей в социальных сетях пожаловались на то, что они не могут заказать наборы для экспресс-тестирования на правительственном веб-сайте. Пользователей оповещали о том, что больше нет доступных домашних тестов.

Агентство по безопасности здоровья Великобритании заявило, что тестовые наборы можно получить в местной аптеке, некоторых общественных местахи в некоторых школах и колледжах.

"Из-за исключительно высокого спроса заказ тестов бокового потока на gov.uk был временно приостановлен для выполнения существующих заказов", - говорится в заявлении агенства.

Издание предполагает, что причиной большого спроса на тесты стало то, что теперь в Великобритании требуют ежедневное тестирование для всех, кто вступает в контакт с заболевшим COVID-19.

Напомним, что в Великобритании зафиксирована первая смерть от штамма "Омикрон".Это первый в мире подтвержденный случай от этого штамма.

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