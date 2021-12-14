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У Великобританії призупинили видачу безкоштовних COVID-тестів: дуже великий попит

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Великобританія, Вівторок 14 грудня 2021 02:59
У Великобританії призупинили видачу безкоштовних COVID-тестів: дуже великий попит Фото: у Великобританії призупинили видачу безкоштовних COVID-тестів (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Великобританія призупинили видачу безкоштовних COVID-тестів, якими можна скористатися вдома. За даними Агентства з безпеки здоров'я Великобританії, таке рішення було прийнято через великий попит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У понеділок багато людей в соціальних мережах поскаржилися на те, що вони не можуть замовити набори для експрес-тестування на урядовому веб-сайті. Користувачів сповіщали про те, що більше немає доступних домашніх тестів.

Агентство з безпеки здоров'я Великобританії заявило, що тестові набори можна отримати в місцевій аптеці, деяких громадських місцях, в деяких школах і коледжах.

"Через виключно високий попит замовлення тестів бічного потоку на gov.uk був тимчасово припинений для виконання існуючих замовлень", - йдеться в заяві агенства.

Видання припускає, що причиною великого попиту на тести стало те, що тепер у Великобританії вимагають щоденне тестування для всіх, хто вступає в контакт із хворим COVID-19.

Нагадаємо, що у Великобританії зафіксована перша смерть від штаму "Омікрон".Це перший у світі підтверджений випадок від цього штаму.

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