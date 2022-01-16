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В Великобритании станут доступны бустеры для подростков с 16 лет

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Великобритания, Воскресенье 16 января 2022 07:04
В Великобритании станут доступны бустеры для подростков с 16 лет Фото: в Великобритании бустеры получат подростки с 16 лет (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Великобритании бустерные дозы вакцины от коронавируса станут доступными для подростков с 16 и 17 лет. Молодые люди смогут получить прививки уже с с понедельника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В рамках последней фазы британской программы по вакцинации от коронавируса бустеры получат около 40 000 подростков Великобритании.

Врач общей практики и заместитель руководителя программы вакцинации NHS Никки Канани отметила, что этого момента ждали многие представители молодежи Великобритании.

"За последние два года COVID вызвал столько потрясений во многих семьях, затронув жизнь и образование молодых людей, и вакцинация защищает их, их семьи и их друзей, позволяя им оставаться в школе и продолжать общение", - отметила она.

Отмечается, что более 600 000 человек в этой возрастной группе уже были вакцинированы полностью. В ближайшие недели они смогут получить бустер, если после второй дозы вакцины прошло три месяца.

Также на этой неделе будут разосланы дополнительные приглашения от NHS с призывом записаться на вакцинацию.

Напомним, что в Великобритании запустили программу, призывающую вакцинироваться будущих мам. Это связано с тем, что большая часть женщин, госпитализированных в тяжелом состоянии, не были вакцинированы от коронавируса.

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