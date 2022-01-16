У Великобританії стануть доступні бустери для підлітків з 16 років
У Великобританії бустерні дози вакцини від коронавірусу стануть доступними для підлітків з 16 і 17 років. Молоді люди зможуть отримати щеплення вже з понеділка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
В рамках останньої фази британської програми з вакцинації від коронавірусу бустери отримають близько 40 000 підлітків Великобританії.
Лікар загальної практики і заступник керівника програми вакцинації NHS Ніккі Канані зазначила, що цього моменту чекали багато представників молоді Великобританії.
"За останні два роки COVID викликав стільки потрясінь у багатьох сім'ях, торкнувшись життя та освіти молодих людей, і вакцинація захищає їх, їхні сім'ї та їхніх друзів, дозволяючи їм залишатися в школі та продовжувати спілкування", - зазначила вона.
Відзначається, що понад 600 000 осіб в цій віковій групі вже були вакциновані повністю. У найближчі тижні вони зможуть отримати бустер, якщо після другої дози вакцини пройшло три місяці.
Також на цьому тижні будуть розіслані додаткові запрошення від NHS із закликом записатися на вакцинацію.
Нагадаємо, що у Великобританії запустили програму, що закликає вакцинуватися майбутніх мам. Це пов'язано з тим, що більша частина жінок, госпіталізованих у важкому стані, не були вакциновані від коронавірусу.