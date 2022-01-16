У Великобританії стануть доступні бустери для підлітків з 16 років

У Великобританії бустерні дози вакцини від коронавірусу стануть доступними для підлітків з 16 і 17 років. Молоді люди зможуть отримати щеплення вже з понеділка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

В рамках останньої фази британської програми з вакцинації від коронавірусу бустери отримають близько 40 000 підлітків Великобританії.

Лікар загальної практики і заступник керівника програми вакцинації NHS Ніккі Канані зазначила, що цього моменту чекали багато представників молоді Великобританії.

"За останні два роки COVID викликав стільки потрясінь у багатьох сім'ях, торкнувшись життя та освіти молодих людей, і вакцинація захищає їх, їхні сім'ї та їхніх друзів, дозволяючи їм залишатися в школі та продовжувати спілкування", - зазначила вона.

Відзначається, що по над 600 000 осіб в цій віковій групі вже були вакциновані повністю. У найближчі тижні вони зможуть отримати бустер, якщо після другої дози вакцини пройшло три місяці.