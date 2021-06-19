Великобритания борется с COVID-19: вакцинировать людей начали на стадионах

Великобритания продолжает бороться с COVID-19, чтоб как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Там вакцинировать население от коронавируса начали прямо на стадионах.

По всему Лондону стадионы и футбольные поля преобразовали в центры вакцинации от коронавируса, чтобы вакцинировать как можно больше людей.

В пятницу правительство Великобритании разрешило вакцинироваться от COVID-19 молодежи. Теперь получить вакцину в стране могут люди от 18 до 20 лет.

На Олимпийском стадионе в восточной части Лондона за день сделали 15 000 прививок. В очередь вокруг здания выстроились сотни людей, чтоб получить свою первую прививку. Организаторы назвали это мероприятие настоящими "Олимпийскими играми" из-за популярности, поскольку очень многие молодые люди стремятся как можно быстрее получить вакцину.

"Один подросток, 18-летний Мэтью, сказал мне, что его мама разбудила его рано, чтобы сообщить ему эту новость, и заставила его пойти и записаться на прием", - рассказала изданию организатор вакцинации на Олимпийском стадионе.