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Великобритания борется с COVID-19: вакцинировать людей начали на стадионах

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Великобритания, Суббота 19 июня 2021 23:15
Великобритания борется с COVID-19: вакцинировать людей начали на стадионах Фото: в Великобритании открыли центры вакцинации на стадионах (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобритания продолжает бороться с COVID-19, чтоб как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Там вакцинировать население от коронавируса начали прямо на стадионах.

Об этом сообщает Sky News.

По всему Лондону стадионы и футбольные поля преобразовали в центры вакцинации от коронавируса, чтобы вакцинировать как можно больше людей.

В пятницу правительство Великобритании разрешило вакцинироваться от COVID-19 молодежи. Теперь получить вакцину в стране могут люди от 18 до 20 лет.

На Олимпийском стадионе в восточной части Лондона за день сделали 15 000 прививок. В очередь вокруг здания выстроились сотни людей, чтоб получить свою первую прививку. Организаторы назвали это мероприятие настоящими "Олимпийскими играми" из-за популярности, поскольку очень многие молодые люди стремятся как можно быстрее получить вакцину.

"Один подросток, 18-летний Мэтью, сказал мне, что его мама разбудила его рано, чтобы сообщить ему эту новость, и заставила его пойти и записаться на прием", - рассказала изданию организатор вакцинации на Олимпийском стадионе.

Напомним, в Великобритании растет количество заболевших коронавирусом из-за варианта Дельта. Там рассказали, эффективна ли вакцинация для этого штамма.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании отменяет ослабление карантина из-за варианта Дельта.

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