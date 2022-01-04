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Великобритания не будет вводить новые меры из-за штамма "Омикрон", - Джонсон

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Великобритания, Вторник 04 января 2022 02:35
Великобритания не будет вводить новые меры из-за штамма "Омикрон", - Джонсон Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобитании (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Великобритания не будет вводить более жесткие ограничения из-за штамма коронавируса "Омикрон". Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам Джонсона, было бы абсолютным безумием считать, что пандемия коронавируса закончилась. Однако штамм коронавируса "Омикрон" переносится мягче, чем другие штаммы и это дает возможность пока не вводить более жесткие ограничения.

Он также отметил, что Великобритания находится в лучшем положении, чем большинство других стран, из-за очень и очень высокого уровня вакцинации. И чтоб система здравоохранения не оказалась под давлением из-за высокой заразности штамма, общественность должна сделать все возможное, чтобы помочь уменьшить это давление.

"Глядя на давление на NHS в следующие пару недель и, может быть, дольше, глядя на количество людей, которые идут в больницу, было бы абсолютной глупостью сказать, что с этим все кончено... Мы должны оставаться осторожными, мы должны придерживаться плана Б", - сказал он.

Он также добавил, что все меньше людей поступает в отделения интенсивной терапии с Омикроном, чем при предыдущих вариантах коронавируса. Но большинство из тех, кто находится в больнице с COVID, не прошли ревакцинацию.

"Конечно, мы будем держать все меры под контролем, но я думаю, что то, что мы делаем в данный момент, является правильным", - сказал Джонсон.

Напомним, что в Великобритании возросла заболеваемость коронавирусом. Власти предупреждали, что карантин могут усилить.

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