Великобританія не буде вводити нові заходи через штам "Омікрон", - Джонсон

Великобританія не буде вводити більш жорсткі обмеження через штам коронавірусу "Омікрон". Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.

За словами Джонсона, було б абсолютним божевіллям вважати, що пандемія коронавірусу закінчилася. Однак штам коронавірусу "Омікрон" переноситься м'якше, ніж інші штами і це дає можливість поки не вводити більш жорсткі обмеження.

Він також зазначив, що Великобританія знаходиться в кращому становищі, ніж більшість інших країн, через дуже і дуже високий рівень вакцинації. І щоб система охорони здоров'я не виявилася під тиском через високу заразність штаму, громадськість повинна зробити все можливе, щоб допомогти зменшити цей тиск.

"Дивлячись на тиск на NHS в наступні пару тижнів і, можливо, довше, дивлячись на кількість людей, які йдуть до лікарні, було б абсолютною дурістю сказати, що з цим все скінчено... Ми повинні залишатися обережними, ми повинні дотримуватися плану Б", - сказав він.

Він також додав, що всі менше людей надходить у відділення інтенсивної терапії з Омікроном, ніж при попередніх варіантах коронавірусу. Але більшість з тих, хто перебуває в лікарні з COVID, не пройшли ревакцинацію.

"Звичайно, ми будемо тримати всі заходи під контролем, але я думаю, що те, що ми робимо в даний момент, є правильним", - сказав Джонсон.