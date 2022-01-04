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Великобританія не буде вводити нові заходи через штам "Омікрон", - Джонсон

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Великобританія, Вівторок 04 січня 2022 02:35
Великобританія не буде вводити нові заходи через штам "Омікрон", - Джонсон Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Великобританія не буде вводити більш жорсткі обмеження через штам коронавірусу "Омікрон". Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами Джонсона, було б абсолютним божевіллям вважати, що пандемія коронавірусу закінчилася. Однак штам коронавірусу "Омікрон" переноситься м'якше, ніж інші штами і це дає можливість поки не вводити більш жорсткі обмеження.

Він також зазначив, що Великобританія знаходиться в кращому становищі, ніж більшість інших країн, через дуже і дуже високий рівень вакцинації. І щоб система охорони здоров'я не виявилася під тиском через високу заразність штаму, громадськість повинна зробити все можливе, щоб допомогти зменшити цей тиск.

"Дивлячись на тиск на NHS в наступні пару тижнів і, можливо, довше, дивлячись на кількість людей, які йдуть до лікарні, було б абсолютною дурістю сказати, що з цим все скінчено... Ми повинні залишатися обережними, ми повинні дотримуватися плану Б", - сказав він.

Він також додав, що всі менше людей надходить у відділення інтенсивної терапії з Омікроном, ніж при попередніх варіантах коронавірусу. Але більшість з тих, хто перебуває в лікарні з COVID, не пройшли ревакцинацію.

"Звичайно, ми будемо тримати всі заходи під контролем, але я думаю, що те, що ми робимо в даний момент, є правильним", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, що у Великобританії зросла захворюваність коронавірусом. Влада попереджала, що карантин можуть посилити.

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