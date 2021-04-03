Великобритания готовится к летним туристам: жителям четырех стран запретили въезд
В Великобритании правительство готовит план, согласно которому страна сможет открыть границы для туристов этим летом. Однако четыре страны внесены в "красный список" и их жители не смогут побывать в Великобритании.
Об этом сообщает The Guardian.
В пятницу, 2 апреля, правительство внесло в "красный список" еще четыре страны. Жители этих стран не имеют права приезжать в Великобританию из-за отрицательной динамики распространения коронавируса.
В запретный список попали такие страны, как Филиппины, Пакистан, Кения и Бангладеш. Они присоединились к еще 35 другим странам, которые уже были в этом"красном списке".
"Правительство давало понять, что при необходимости предпримет решительные действия для сдерживания вируса, и добавило эти страны в "красный список" для защиты здоровья населения", - говорится в сообщении правительства.
Также отмечается, что граждане Великобритании и Ирландии могут вернуться из стран, занесенных в "красный список". Однако для этого они обязаны пройти обязательный карантин в определенном отеле.
Новые правила начнут действовать уже с 9 апреля с 4 утра.
Напомним, в Нидерландах вакцину AstraZeneca не будут использовать для людей, младше 60 лет. Такое решение приняло правительство.
Ранее сообщалось, что нужно знать украинцам перед поездкой в Турцию. Там приняли новые правила карантина.