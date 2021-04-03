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Великобритания готовится к летним туристам: жителям четырех стран запретили въезд

Новина українською → Великобритания, Суббота 03 апреля 2021 03:14
Великобритания готовится к летним туристам: жителям четырех стран запретили въезд Фото: туризм, коронавирус (Frank Augstein/AP)
Автор: РБК-Украина

В Великобритании правительство готовит план, согласно которому страна сможет открыть границы для туристов этим летом. Однако четыре страны внесены в "красный список" и их жители не смогут побывать в Великобритании.

Об этом сообщает The Guardian.

В пятницу, 2 апреля, правительство внесло в "красный список" еще четыре страны. Жители этих стран не имеют права приезжать в Великобританию из-за отрицательной динамики распространения коронавируса.

В запретный список попали такие страны, как Филиппины, Пакистан, Кения и Бангладеш. Они присоединились к еще 35 другим странам, которые уже были в этом"красном списке".

"Правительство давало понять, что при необходимости предпримет решительные действия для сдерживания вируса, и добавило эти страны в "красный список" для защиты здоровья населения", - говорится в сообщении правительства.

Также отмечается, что граждане Великобритании и Ирландии могут вернуться из стран, занесенных в "красный список". Однако для этого они обязаны пройти обязательный карантин в определенном отеле.

Новые правила начнут действовать уже с 9 апреля с 4 утра.

Напомним, в Нидерландах вакцину AstraZeneca не будут использовать для людей, младше 60 лет. Такое решение приняло правительство.

Ранее сообщалось, что нужно знать украинцам перед поездкой в Турцию. Там приняли новые правила карантина.

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