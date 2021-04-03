Великобританія готується до літніх туристів: жителям чотирьох країн заборонили в'їзд
У Великобританії уряд готує план, згідно з яким країна зможе відкрити кордони для туристів цього літа. Однак чотири країни внесені в "червоний список" і їх мешканці не зможуть побувати у Великобританії.
Про це повідомляє The Guardian.
У п'ятницю, 2 квітня, уряд вніс в "червоний список" ще чотири країни. Жителі цих країн не мають права приїздити до Великобританії через негативну динаміку поширення коронавірусу.
В заборонений список потрапили такі країни, як Філіппіни, Пакистан, Кенія та Бангладеш. Вони приєдналися до ще 35 інших країн, які вже були в цьому"червоному списку".
"Уряд давав зрозуміти, що при необхідності зробить рішучі дії для стримування вірусу, і додало ці країни в "червоний список" для захисту здоров'я населення", - йдеться в повідомленні уряду.
Також зазначається, що громадяни Великобританії та Ірландії можуть повернутися з країн, занесених в "червоний список". Однак для цього вони зобов'язані пройти обов'язковий карантин у певному готелі.
Нові правила почнуть діяти вже з 9 квітня до 4 ранку.
Нагадаємо, в Нідерландах вакцину AstraZeneca не будуть використовувати для людей, молодших за 60 років. Таке рішення прийняв уряд.
Раніше повідомлялося, що потрібно знати українцям перед поїздкою до Туреччини. Там прийняли нові правила карантину.