Великобритания готовится к переходу на платные COVID-тесты, - Reuters

Как известно, сейчас в Великобритании население получает бесплатные тесты на COVID-19. Их можно бесплатно заказать онлайн или забрать в местных аптеках. Однако Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что в период с 30 декабря по 5 января было проведено более 8 миллионов LFD, что является самым высоким еженедельным показателем за всю историю наблюдений.

Издание ссылается на документ от Агентства здравоохранения по подготовке сценариев изменений, связанных с коронавирусом. Он показывает, что график перехода с бесплатных тестов на платные был перенесен с начала года из-за появления штамма "Омикрон".

"В документе говорится, что официальные лица в настоящее время работают над предпосылкой того, что система онлайн-заказов должна быть готова к концу июня, чтобы направлять большинство людей, за исключением ключевых работников и некоторых других, к поставщикам платных LFD", - пишет издание.

Точная цена тестов пока неизвестна, но источник сообщил изданию, что они могут стоить до 30 фунтов (40,75 долларов) за упаковку из семи штук.

Также говорится, что правительство Великобритании заранее готово к негативным реакциям населения из-за изменений и может перенести платное тестирование, если появится новый штамм COVID-19.