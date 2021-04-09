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Великобритания готовится к сезону путешествий: страны мира разделили на три группы

Новина українською → Великобритания, Пятница 09 апреля 2021 04:19
Великобритания готовится к сезону путешествий: страны мира разделили на три группы Фото: перелеты во время карантина (facebook.com/airportkiev)
Автор: Наталья Скороход

В Великобритании правительство готовится к сезону путешествий этим летом. Предполагается, что границы страна откроет в середине мая.

Об этом сообщает Reuters.

В Великобритании правительство надеется позволить людям путешествовать с 17 мая. Сейчас международные поездки запрещены, за исключением особых обстоятельств, определенных правительством.

В правительстве отметили, что продолжается работа по разработке "паспортов вакцинации". Также для борьбы с коронавирусом в стране активно вакцинируют население. На сегодняшний день более 31,8 миллиона человек получили одну дозу вакцины, а 6,1 миллиона получили две.

Благодаря тому, что Великобритания входит в число стран с самой быстрой вакцинацией в мире, избежать высокой заболеваемости коронавирусом удалось уже в январе. Поэтому теперь можно подумать и о путешествиях и отпусках в летний период.

В стране придумали так называемую "систему светофора" в рамках которой страны разделят на три группы: зеленые, желтые, красные. Теперь такие меры предосторожности как карантин в отелях, домашний карантин и обязательные тесты на COVID, будут применяться по-разному в зависимости от того, из какой категории страны прибыл пассажир.

При оценке того, в какую категорию должна попасть страна, будут учитывать процент вакцинированного населения, уровень инфицирования и другие факторы. Будет составлен "зеленый список", список стран, наиболее подверженных риску перехода от зеленого к желтому. В красные зоны ездить запретят.

При этом правительство заявляет, что без колебаний изменит категорию страны в короткие сроки, если данные покажут, что риск увеличился.

Напомним, в Израиле правительство решило ослабить карантин. Там большее число людей сможет собираться и ездить в транспорте.

Ранее сообщалось, что в США стали больше распространяться новые виды коронавируса. Байден выразил обеспокоеность и предупредил американцев.

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