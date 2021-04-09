Великобританія готується до сезону подорожей: країни світу розділили на три групи

У Великобританії уряд готується до сезону подорожей цього літа. Передбачається, що кордони країна відкриє в середині травня.

У Великобританії уряд сподівається дозволити людям подорожувати з 17 травня. Зараз міжнародні поїздки заборонені, за винятком особливих обставин, визначених урядом.

В уряді зазначили, що продовжаться робота по розробці "паспортів вакцинації". Також для боротьби з коронавірусом в країні активно вакцинують населення. На сьогодні понад 31,8 мільйона осіб отримали одну дозу вакцини, а 6,1 мільйона отримали дві.

Завдяки тому, що Великобританія входить у число країн з найбільш швидкою вакцинацією у світі, уникнути високої захворюваності коронавірусом вдалося вже в січні. Тому тепер можна подумати й про подорожі та відпустки у літній період.

В країні придумали так звану "систему світлофора" в рамках якої країни розділять на три групи: зелені, жовті, червоні. Тепер такі запобіжні заходи як карантин у готелях, домашній карантин і обов'язкові тести на COVID, будуть застосовуватися по-різному в залежності від того, з якої категорії країни прибув пасажир.

При оцінці того, в яку категорію повинна потрапити країна, будуть враховувати відсоток вакцинованого населення, рівень інфікування та інші фактори. Буде складено "зелений список", список країн, найбільш схильних до ризику переходу від зеленого до жовтого. В червоні зони заборонять їздити.