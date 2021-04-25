Великобритания направила в Индию первую партию аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов

Великобритания направила Индии первую партию медоборудования в качестве помощи для борьбы с резким ростом заражений коронавирусом и смертей от COVID-19 . В нее вошли аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы.

“Сегодня мы отправили первую из нескольких срочных партий медицинского оборудования нашим друзьям в Индии, чтобы помочь в оказании жизненно важной помощи уязвимым пациентам с COVID-19", - отмечается в сообщении.

Дипломаты отметили, что помощь отправляется в ответ на запрос индийских властей и после обещания премьер-министра страны сделать все возможное. “Всего в Индию будет направлено более чем 600 единиц критически важного медицинского оборудования", - уточняется в заявлении МИД.

Ожидается, что первая партия груза прибудет в Дели в понедельник, а последующие - утром во вторник. В МИД отметили, что все оборудование поставляется из запасов, а не изымается из больниц.