Великобританія направила до Індії першу партію апаратів ШВЛ і кисневих концентраторів

Великобританія направила Індії першу партію медобладнання в якості допомоги для боротьби з різким зростанням заражень на коронавірус і смертей від COVID-19 . До неї увійшли апарати ШВЛ і кисневі концентратори.

"Сьогодні ми відправили першу з декількох термінових партій медичного обладнання нашим друзям в Індії, щоб допомогти в наданні життєво важливою допомоги вразливим пацієнтам з COVID-19", - наголошується в повідомленні.

Дипломати зазначили, що допомога відправляється у відповідь на запит індійських властей і після обіцянки прем'єр-міністра країни зробити все можливе. "Всього в Індію буде направлено більш ніж 600 одиниць критично важливого медичного обладнання", - уточнюється в заяві МЗС.

Очікується, що перша партія вантажу прибуде в Делі в понеділок, а наступні - вранці у вівторок. У МЗС зазначили, що все обладнання поставляється з запасів, а не вилучається з лікарень.