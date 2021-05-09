Великобритания обновила список "зеленых" стран: смогут приезжать без карантина
Великобритания обновила список "зеленых" стран, жители из которых смогут посещать страну без карантина. Об обновлениях в списке рассказали в правительстве.
Об этом сообщает Sky News.
Въезжать в Великобританию без карантина теперь смогут жители Португалии, Гибралтара и Израиля.
С 17 мая Англия переходит к следующему этапу дорожной карты выхода из режима изоляции. Для этого была разработана "система светофора", которая классифицирует страны на основе их уровней риска COVID-19.
В "зеленом" списке перечислены безопасные страны. Путешественникам, возвращающимся из этих стран, не нужно будет соблюдать карантин и нужно будет пройти только один тест после прибытия.
В "зеленый" список вошли Португалия, Гибралтар, Израиль, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Бруней, Исландия и Фарерские острова и несколько небольших удаленных островов, которые являются британскими заморскими территориями.
"Янтарный" список стран охватывает самые популярные места отдыха жителей Великобритании, такие как Испания, Франция, Италия и Греция.
Однако жителей предупредили, что в ти страны не нужно ехать в эти места прямо сейчас. А тем, кто рискнет, нужно будет пройти два теста после прибытия.
В "красный" список попали самые опасные страны, с точки зрения распространения коронавируса. Это Бразилия, Индия, Южная Африка и Объединенные Арабские Эмираты.
Турция и Мальдивы будут добавлены в красный список в среду, 12 мая.
Те, кто возвращается из страны, включенной в красный список, должны оставаться в карантинном отеле в течение 11 ночей.
Напомним, Италия снимает карантинные ограничения для некоторых стран. Там говорят, что пора оживить индустрию туризма.
Ранее сообщалось, что Европа готовится открыть границы. Въезд будут разрешать для жителей из тех стран, где коронавирус не так опасен.