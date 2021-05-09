Великобритания обновила список "зеленых" стран: смогут приезжать без карантина

Великобритания обновила список "зеленых" стран, жители из которых смогут посещать страну без карантина. Об обновлениях в списке рассказали в правительстве.

Въезжать в Великобританию без карантина теперь смогут жители Португалии, Гибралтара и Израиля.

С 17 мая Англия переходит к следующему этапу дорожной карты выхода из режима изоляции. Для этого была разработана "система светофора", которая классифицирует страны на основе их уровней риска COVID-19.

В "зеленом" списке перечислены безопасные страны. Путешественникам, возвращающимся из этих стран, не нужно будет соблюдать карантин и нужно будет пройти только один тест после прибытия.

В "зеленый" список вошли Португалия, Гибралтар, Израиль, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Бруней, Исландия и Фарерские острова и несколько небольших удаленных островов, которые являются британскими заморскими территориями.

"Янтарный" список стран охватывает самые популярные места отдыха жителей Великобритании, такие как Испания, Франция, Италия и Греция.

Однако жителей предупредили, что в ти страны не нужно ехать в эти места прямо сейчас. А тем, кто рискнет, нужно будет пройти два теста после прибытия.

В "красный" список попали самые опасные страны, с точки зрения распространения коронавируса. Это Бразилия, Индия, Южная Африка и Объединенные Арабские Эмираты.

Турция и Мальдивы будут добавлены в красный список в среду, 12 мая.

Те, кто возвращается из страны, включенной в красный список, должны оставаться в карантинном отеле в течение 11 ночей.