Великобританія оновила список "зелених" країн: зможуть приїжджати без карантину
Великобританія оновила список "зелених" країн, жителі з яких зможуть відвідувати країну без карантину. Про оновлення в списку розповіли в уряді.
Про це повідомляє Sky News.
Приїжджати до Великобританії без карантину тепер зможуть жителі Португалії, Гібралтару та Ізраїлю.
З 17 травня Англія переходить до наступного етапу дорожньої карти виходу з режиму ізоляції. Для цього була розроблена "система світлофора", яка класифікує країни на основі їх рівнів ризику COVID-19.
У "зеленому" списку перераховані безпечні країни. Мандрівникам, які повертаються з цих країн, не потрібно буде дотримуватися карантину і потрібно буде пройти тільки один тест після прибуття.
У "зелений" список увійшли Португалія, Гібралтар, Ізраїль, Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур, Бруней, Ісландія І Фарерські острови та кілька невеликих віддалених островів, які є британськими заморськими територіями.
"Бурштиновий" список країн охоплює найпопулярніші місця відпочинку жителів Великобританії, такі як Іспанія, Франція, Італія і Греція.
Однак жителів попередили, що в ті країни не потрібно їхати в ці місця прямо зараз. А тим, хто ризикне, потрібно буде пройти два тести після прибуття.
У "червоний" список потрапили найнебезпечніші країни, з точки зору поширення коронавірусу. Це Бразилія, Індія, Південна Африка та Об'єднані Арабські Емірати.
Туреччина і Мальдіви будуть додані в червоний список в середу, 12 травня.
Ті, хто повертається з країни, включеної в червоний список, повинні залишатися в карантинному готелі протягом 11 ночей.
Нагадаємо, Італія знімає карантинні обмеження для деяких країн. Там кажуть, що настав час оживити індустрію туризму.
Раніше повідомлялося, що Європа готується відкрити кордони. В'їзд дозволятимуть для жителів з тих країн, де коронавірус не такий небезпечний.