Великобританія оновила список "зелених" країн: зможуть приїжджати без карантину

Великобританія оновила список "зелених" країн, жителі з яких зможуть відвідувати країну без карантину. Про оновлення в списку розповіли в уряді.

Приїжджати до Великобританії без карантину тепер зможуть жителі Португалії, Гібралтару та Ізраїлю.

З 17 травня Англія переходить до наступного етапу дорожньої карти виходу з режиму ізоляції. Для цього була розроблена "система світлофора", яка класифікує країни на основі їх рівнів ризику COVID-19.

У "зеленому" списку перераховані безпечні країни. Мандрівникам, які повертаються з цих країн, не потрібно буде дотримуватися карантину і потрібно буде пройти тільки один тест після прибуття.

У "зелений" список увійшли Португалія, Гібралтар, Ізраїль, Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур, Бруней, Ісландія І Фарерські острови та кілька невеликих віддалених островів, які є британськими заморськими територіями.

"Бурштиновий" список країн охоплює найпопулярніші місця відпочинку жителів Великобританії, такі як Іспанія, Франція, Італія і Греція.

Однак жителів попередили, що в ті країни не потрібно їхати в ці місця прямо зараз. А тим, хто ризикне, потрібно буде пройти два тести після прибуття.

У "червоний" список потрапили найнебезпечніші країни, з точки зору поширення коронавірусу. Це Бразилія, Індія, Південна Африка та Об'єднані Арабські Емірати.

Туреччина і Мальдіви будуть додані в червоний список в середу, 12 травня.

Ті, хто повертається з країни, включеної в червоний список, повинні залишатися в карантинному готелі протягом 11 ночей.