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Великобритания обсудит с ЕС создание COVID-паспортов

Автор: Андрей Василюк

Великобритания обсудит с Европейским союзом предложения по созданию паспорта вакцинации от коронавируса, что позволит людям свободно путешествовать.

Об этом сообщает Sky News.

Общеевропейский "цифровой зеленый пропуск" будет предоставлять подтверждение того, что человек привит, а также будет содержать результаты тестов для тех, кто еще не прошел вакцинацию и информацию о выздоровлении для людей, которые перенесли COVID-19.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен заявила, что предложения по COVID-паспортам, которые будут "уважать защиту данных, безопасность и конфиденциальность", будут изложены в этом месяце.

Напомним, Еврокомиссия предложит разработать и ввести паспорт вакцинации от коронавируса к лету. Это может дать возможность возобновить туристические поездки в летний сезон.

Главными лоббистами утверждения паспорта вакцинации являются Испания и Греция, которые хотят принимать туристов летом после карантинного периода в сезоне 2020 года. В то же время, некоторые страны вроде Бельгии и Франции, считают, что разрешение поездок только для привитых будет нечестным. К тому же, еще не во всех странах была доказана эффективность вакцины.

Всемирная организация здравоохранения при этом считает, что паспорта вакцинации от COVID-19 не должны использоваться для международных поездок. Поскольку пока не известно, в какой степени вакцины защищают человечество от распространения коронавируса.

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