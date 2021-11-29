Великобритания обязала детей с 7 лет носить маски в общественных местах

В Великобритании дети с 7 лет должны носить маски в общественных местах. Соответствующее решение приняло Министерство образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Новые правила вступают в силу в понедельник, 29 ноября и распространяются на все учебные заведения, а также учреждения по уходу за детьми.

Согласно новому решению, персоналу, посетителям и ученикам с 7 лет настоятельно рекомендуется носить маски для лица в общественных местах, если они не освобождены от этого.

Решение направлено на замедление распространения нового варианта коронавируса Омикрон. Оно будет пересмотрено через три недели.

Министр образования Надхим Загави заявил, что правила будут действовать до тех пор, пока о новом штамме коронавируса не получат больше информации.

Добавим, что начиная со вторника Великобритания возвращает масочнй режим. Ношение масок станет обязательным в магазинах и общественном транспорте.