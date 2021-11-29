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Великобританія зобов'язала дітей з 7 років носити маски в громадських місцях

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Великобританія, Понеділок 29 листопада 2021 03:42
Великобританія зобов'язала дітей з 7 років носити маски в громадських місцях Фото: діти з 7 років у Великобританії повинні носити маски (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Великобританія діти з 7 років повинні носити маски в громадських місцях. Відповідне рішення прийняло Міністерство освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Нові правила вступають в силу в понеділок, 29 листопада і поширюються на всі навчальні заклади, а також установи по догляду за дітьми.

Згідно з новим рішенням, персоналу, відвідувачам та учням з 7 років настійно рекомендується носити маски для обличчя в громадських місцях, якщо вони не звільнені від цього.

Рішення спрямоване на уповільнення поширення нового варіанту коронавірусу Омікрон. Воно буде переглянуто через три тижні.

Міністр освіти Надхім Загаві заявив, що правила будуть діяти до тих пір, поки про новий штам коронавірусу не отримають більше інформації.

Додамо, що починаючи з вівторка Великобританія повертає масочнй режим. Носіння масок стане обов'язковим в магазинах і громадському транспорті.

Нагадаємо, що Великобританія посилила в'їзд в країну через новий варіант коронавірусу. Від мандрівників вимагатимуть негативні тести на коронавірус і попросять їх самоізолюватися.

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