Великобритания отменит некоторые карантинные ограничения: они больше не нужны
Великобритания отменит некоторые карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Ожидается, что премьер-министр страны Борис Джонсон объявит об этом на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
На следующей неделе Джонсон изложит план правительства по борьбе с коронавирусом, который опишет план действий на осень и зиму. Ожидается, что он отменит некоторые полномочия Закона о коронавирусе, которые больше не считаются необходимыми.
"Мы достигли четвертого шага нашей Дорожной карты, и жизнь вернулась к нормальному состоянию. В эти чрезвычайные времена потребовались необходимые, но назойливые меры. Но я полон решимости избавиться от тех, которые нам больше не нужны, благодаря нашей защите с помощью вакцины", - сказал Джонсон.
Ожидается, что в Великобритании отменят ограничения по закрытию экономики, полномочия по наложению ограничений на мероприятия и собрания, полномочия на временное закрытие или ограничение доступа к школам, ограничения на изоляцию заболевших.
При этом полномочия, которые считаются "важными для защиты и поддержки населения", останутся в силе, включая выплату пособий по болезни тем, кто изолирован с первого дня болезни. Также заболевшим придется оставаться дома, чтобы исключить заражение уязвимых категорий населения и избежать распространения опасных штаммов COVID-19.
По состоянию на 9 сентября почти 90% населения Великобритании в возрасте от 16 лет получили первую дозу вакцины от COVID, а более 80% получили обе дозы.
Напомним, что в Италии наоборот ужесточили карантинные требования. Там не будут впускать в школы и вузы невакцинированных учителей и учащихся.