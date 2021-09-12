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Великобританія скасує деякі карантинні обмеження: вони більше не потрібні

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Великобританія, Неділя 12 вересня 2021 03:09
Великобританія скасує деякі карантинні обмеження: вони більше не потрібні Фото: Великобританія скасує деякі карантинні обмеження (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобританія скасує деякі карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Очікується, що прем'єр-міністр країни Борис Джонсон оголосить про це наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Наступного тижня Джонсон викладе план уряду по боротьбі з коронавірусом, який опише план дій на осінь і зиму. Очікується, що він скасує деякі повноваження Закону про коронавірус, які більше не вважаються необхідними.

"Ми досягли четвертого кроку нашої дорожньої карти, і життя повернулося до нормального стану. У ці надзвичайні часи потрібні були необхідні, але настирливі заходи. Але я сповнений рішучості позбутися тих, які нам більше не потрібні, завдяки нашому захисту за допомогою вакцини",- сказав Джонсон.

Очікується, що у Великобританії скасують обмеження щодо закриття економіки, повноваження щодо накладення обмежень на заходи та збори, повноваження на тимчасове закриття або обмеження доступу до шкіл, обмеження на ізоляцію хворих.

При цьому повноваження, які вважаються "важливими для захисту і підтримки населення", залишаться в силі, включаючи виплату допомоги по хворобі тим, хто ізольований з першого дня хвороби. Також хворим доведеться залишатися вдома, щоб виключити зараження вразливих категорій населення й уникнути поширення небезпечних штамів COVID-19.

Станом на 9 вересня майже 90% населення Великобританії у віці від 16 років отримали першу дозу вакцини від COVID, а понад 80% отримали обидві дози.

Нагадаємо, що в Італії навпаки посилили карантинні вимоги. Там не впускатимуть до шкіл та вишів невакцинованих вчителів та учнів.

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