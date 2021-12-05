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Великобритания ужесточает правила из-за "Омикрона": тесты будут сдавать все приехавшие

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Великобритания, Воскресенье 05 декабря 2021 01:09
Великобритания ужесточает правила из-за "Омикрона": тесты будут сдавать все приехавшие Фото: Великобритания вводит обязательной тестирование для приезжих (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобритания ужесточает правила въезда из-за штамма коронавируса "Омикрон". Обязательное тестирование перед посадкой на рейс станет необходимым для всех путешественников, въезжающих в страну, со следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что новые правила станут актуальными с 4 утра по лондонскому времени во вторник, 7 декабря.

"В свете последних данных мы предпринимаем дальнейшие действия, чтобы замедлить распространение варианта Омикрон", - сказал он.

Он также добавил Нигерию в "красный список" для Великобритании. Это значит, что прибытие из этой страны в Великобританию будет запрещено. Исключением могут быть граждане Великобритании и Ирландии, но им необходимо будет пойти изоляцию в специально отведенных карантинных учреждениях.

Он также сказал, что значительное количество случаев "Омикрона" связано с поездками в ​​Нигерию, при этом 27 случаев были зарегистрированы в Англии.

Напомним, что новый штамм коронавируса "Омикрон" опасен для переболевших и вакцинированных людей. Такое заявление сделали в ВОЗ.

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