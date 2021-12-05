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Великобританія посилює правила через "Омікрон": тести будуть здавати всі, хто приїхав

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Великобританія, Неділя 05 грудня 2021 01:09
Великобританія посилює правила через "Омікрон": тести будуть здавати всі, хто приїхав Фото: Великобританія вводить обов'язкової тестування для приїжджих (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобританія посилює правила в'їзду через штам коронавірусу "Омікрон". Обов'язкове тестування перед посадкою на рейс стане необхідним для всіх мандрівників, що в'їжджають в країну, з наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід заявив, що нові правила стануть актуальними з 4 ранку за лондонським часом у вівторок, 7 грудня.

"У світлі останніх даних ми вживаємо подальші дії, щоб уповільнити поширення варіанту Омікрон", - сказав він.

Він також додав Нігерію до "червоного списку" для Великобританії. Це означає, що прибуття з цієї країни до Великобританії буде заборонено. Винятком можуть бути громадяни Великобританії та Ірландії, але їм необхідно буде піти ізоляцію в спеціально відведених карантинних установах.

Він також сказав, що значна кількість випадків "Омікрону" пов'язана з поїздками до Нігерії, при цьому 27 випадків були зареєстровані в Англії.

Нагадаємо, що новий штам коронавірусу "Омікрон" небезпечний для перехворілих і вакцинованих людей. Таку заяву зробили у ВООЗ.

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