Великобританія посилює правила через "Омікрон": тести будуть здавати всі, хто приїхав

Великобританія посилює правила в'їзду через штам коронавірусу "Омікрон". Обов'язкове тестування перед посадкою на рейс стане необхідним для всіх мандрівників, що в'їжджають в країну, з наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід заявив, що нові правила стануть актуальними з 4 ранку за лондонським часом у вівторок, 7 грудня.

"У світлі останніх даних ми вживаємо подальші дії, щоб уповільнити поширення варіанту Омікрон", - сказав він.

Він також додав Нігерію до "червоного списку" для Великобританії. Це означає, що прибуття з цієї країни до Великобританії буде заборонено. Винятком можуть бути громадяни Великобританії та Ірландії, але їм необхідно буде піти ізоляцію в спеціально відведених карантинних установах.