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Великобритания выходит из карантина: почти все запреты снимут в начале лета

Новина українською → Великобритания, Понедельник 03 мая 2021 05:10
Великобритания выходит из карантина: почти все запреты снимут в начале лета Фото: Великобритания на последнем этапе выхода из карантина (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобритания медленно и осторожно выходит из карантина. Уже в начале лета здесь могут снять почти все ограничения.

Об этом сообщает Sky News.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, сообщил изданию, что сейчас страна находится на "последнем этапе" борьбы с коронавирусом.

Это значит, что в стране будут отказываться от ограничений и уже к лету снимут почти все запреты. Однако в правительстве призывают к тому, что делать это нужно очень осторожно, чтоб не потерять достижения в борьбе с болезнью.

"К 21 июня почти все социальные ограничения будут сняты, так что осталось немного... Я действительно думаю, что нам просто нужно убедиться, что на последнем круге мы будем осторожны и не потеряем достигнутые успехи", - сказал он.

Следующее плановое ослабление ограничений в Великобритании намечено на 17 мая. С этой даты максимум шести людям или двум семьям будет разрешено встречаться в помещении. Также ряд предприятий сможет возобновить работу, в том числе пабы и рестораны в закрытых помещениях.

С 21 июня в стране планируется снять все оставшиеся "законные ограничения" на социальные контакты.

В то же время, жителей предупреждают, что некоторые правила продолжат действовать и дальше несмотря на то, что ограничения будут сняты. К ним относятся ношение масок и социальное дистанцирование.

Напомним, в Великобритании от коронавируса вакцинировали четверть взрослого населения обеими дозами. Одну дозу вакцины получили более 47 миллионов жителей.

Ранее сообщалось, что Венгрия ослабила карантин для людей с иммунитетом от коронавируса. Им разрешат посещать рестораны и кинотеатры.

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