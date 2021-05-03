Великобритания выходит из карантина: почти все запреты снимут в начале лета

Великобритания медленно и осторожно выходит из карантина. Уже в начале лета здесь могут снять почти все ограничения.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, сообщил изданию, что сейчас страна находится на "последнем этапе" борьбы с коронавирусом.

Это значит, что в стране будут отказываться от ограничений и уже к лету снимут почти все запреты. Однако в правительстве призывают к тому, что делать это нужно очень осторожно, чтоб не потерять достижения в борьбе с болезнью.

"К 21 июня почти все социальные ограничения будут сняты, так что осталось немного... Я действительно думаю, что нам просто нужно убедиться, что на последнем круге мы будем осторожны и не потеряем достигнутые успехи", - сказал он.

Следующее плановое ослабление ограничений в Великобритании намечено на 17 мая. С этой даты максимум шести людям или двум семьям будет разрешено встречаться в помещении. Также р яд предприятий сможет возобновить работу, в том числе пабы и рестораны в закрытых помещениях.

С 21 июня в стране планируется снять все оставшиеся "законные ограничения" на социальные контакты.