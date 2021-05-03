Великобританія виходить з карантину: майже всі заборони знімуть на початку літа
Великобританія повільно і обережно виходить з карантину. Вже на початку літа тут можуть зняти майже всі обмеження.
Про це повідомляє Sky News.
Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб, повідомив виданню, що зараз країна знаходиться на "останньому етапі" боротьби з коронавірусом.
Це означає, що в країні будуть відмовлятися від обмежень і вже до літа знімуть майже всі заборони. Однак в уряді закликають до того, що робити це потрібно дуже обережно, щоб не втратити досягнення в боротьбі з хворобою.
"До 21 червня майже всі соціальні обмеження будуть зняті, так що залишилося небагато... Я дійсно думаю, що нам просто потрібно переконатися, що на останньому колі ми будемо обережні і не втратимо досягнуті успіхи", - сказав він.
Наступне планове ослаблення обмежень у Великобританії намічено на 17 травня. З цієї дати максимум шести людям або двом сім'ям буде дозволено зустрічатися в приміщенні. Також ряд підприємств зможе відновити роботу, в тому числі паби і ресторани в закритих приміщеннях.
З 21 червня в країні планується зняти всі інші "законні обмеження" на соціальні контакти.
У той же час, жителів попереджають, що деякі правила продовжать діяти і далі незважаючи на те, що обмеження будуть зняті. До них відносяться носіння масок і соціальне дистанціювання.
Нагадаємо, у Великобританії від коронавірусу вакцинували чверть дорослого населення обома дозами. Одну дозу вакцини отримали понад 47 мільйонів жителів.
Раніше повідомлялося, що Угорщина послабила карантин для людей з імунітетом від коронавірусу. Їм дозволять відвідувати ресторани і кінотеатри.