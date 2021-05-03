Великобританія виходить з карантину: майже всі заборони знімуть на початку літа

Великобританія повільно і обережно виходить з карантину. Вже на початку літа тут можуть зняти майже всі обмеження.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб, повідомив виданню, що зараз країна знаходиться на "останньому етапі" боротьби з коронавірусом.

Це означає, що в країні будуть відмовлятися від обмежень і вже до літа знімуть майже всі заборони. Однак в уряді закликають до того, що робити це потрібно дуже обережно, щоб не втратити досягнення в боротьбі з хворобою.

"До 21 червня майже всі соціальні обмеження будуть зняті, так що залишилося небагато... Я дійсно думаю, що нам просто потрібно переконатися, що на останньому колі ми будемо обережні і не втратимо досягнуті успіхи", - сказав він.

Наступне планове ослаблення обмежень у Великобританії намічено на 17 травня. З цієї дати максимум шести людям або двом сім'ям буде дозволено зустрічатися в приміщенні. Також р яд підприємств зможе відновити роботу, в тому числі паби і ресторани в закритих приміщеннях.

З 21 червня в країні планується зняти всі інші "законні обмеження" на соціальні контакти.