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Венгрия будет бесплатно вакцинировать украинцев: кто попал в список

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Венгрия, Среда 23 июня 2021 10:56
Венгрия будет бесплатно вакцинировать украинцев: кто попал в список Фото: Венгрия будет бесплатно вакцинировать украинцев (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В июле Венгрия начнет бесплатную вакцинацию против COVID-19 для граждан соседних стран, проживающих вдоль границы. В частности, прививки смогут получить жители Закарпатской области независимо от того, гражданами какой страны они являются.

Об этом сообщает венгерский правительственный портал.

Такое решение власти приняли для того, чтобы "защитить венгерское население и венгров за границей, и расширить сферу защиты для тех, кто живет непосредственно вдоль границ Венгрии".

Отмечается, что постановление правительства, которое будет регулировать детали вакцинации, будет опубликовано в понедельник, 28 июня.

Известно, что и венгры, и граждане других государств, проживающих в административных единицах, прилегающих к венгерской границе, и которым уже исполнилось 18 лет, смогут сделать прививки в предназначенных пунктах вакцинации уже с июля.

По информации ведомства, регистрация будет проходить в пунктах вакцинации.

Уточняется, что вакцины выбирать нельзя, граждане будут иметь право на прививку тем препаратом, который будет предложен.

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