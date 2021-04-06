Венгрия смягчает карантин после того, как в стране вакцинировали четверть населения

Отмечается, что 2,5 млн человек получили, как минимум, первую дозу вакцины.

"В течение года мы жили среди ограничений, комендантского часа и личных потерь. За последний месяц мы увеличили вакцинацию в 2,5 раза, поэтому с завтрашнего дня магазины могут снова открыться, а услуги - возобновить работу", - сказал Орбан.

В то же время, школы откроются 17 апреля. Закритыми пока останутся отели. Рестораны, согласно новым правилам, могут работать только на вынос или доставку.

Врачи предупредили, что поспешное снятие карантинных мер будет преждевременным. Правительство предупреждают, что коллективного иммунитета в стране достигнут после вакцинации 6-7 млн населения.