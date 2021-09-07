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Венгрия вакцинировала от COVID более 20 000 жителей Закарпатской области

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Вторник 07 сентября 2021 13:50
Венгрия вакцинировала от COVID более 20 000 жителей Закарпатской области Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Венгрия в мобильных пунктах на границе вакцинировала от COVID-19 более 20 000 жителей Закарпатской области. Украинским гражданам вводили вакцину Janssen американской компании Johnson & Johnson.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Infopost.

Сообщается, что по данным Генерального консульства Венгрии в Ужгороде, вакцину получили 20 690 граждан Украины из Закарпатской области. Эта кампания по вакцинации продолжалась со 2 июля и до 31 августа. На сегодня вакцинация на границе не проводится.

Также сообщается, что любой житель Закарпатской области старше18 лет мог бесплатно вакцинироваться в мобильных пунктах непосредственно рядом с КПП. Но для этого нужно было показать паспорт с пропиской в регионе.

Также сообщается, что летом Венгрия вакцинировала людей и на границе с другими соседними странами.

Напомним, в Украине за минувшие сутки вакцинировали почти 134 000 человек.

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