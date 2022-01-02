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Венская опера отменила спектакли из-за коронавируса

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Вена, Воскресенье 02 января 2022 03:39
Венская опера отменила спектакли из-за коронавируса Фото: Венская опера отменила спектакли из-за коронавируса (wiener-staatsoper.at)
Автор: Анна Полисученко

Венская опера отменила по меньшей мере до 5 января все спектакли. Причиной стало распространение штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Венской оперы.

"К сожалению, должны сообщить, что из-за нескольких случаев штамма "Омикрон" в художественных коллективах и связанное с этим большое количество контактных лиц, все спектакли в Венской государственной опере будут отменены до 5 января включительно. Первый спектакль, который пострадал в результате этого - "Летучая мышь", был запланирован на 1 января, в 18:30", - говорится в сообщении.

Сейчас более 85% работников оперы получили уже три дозы вакцины от COVID-19, а ПЦР-тесты проводятся минимум три раза в неделю.

“Но условия работы, прежде всего в художественных коллективах, необходимость совместно играть, петь, танцевать и играть музыку делают невозможным полную защиту. Учитывая штамм "Омикрон", резко возросла скорость и интенсивность инфекционного процесса. Наша цель - иметь возможность возобновить спектакли с 6 января, благодаря этому перерыву и дальнейшему усилению мер безопасности”, - заявил директор оперы Богдан Рошчич.

Ранее мы писали, что в Австрии из-за коронавируса отменили Венский бал, второй год подряд.

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