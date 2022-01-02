Віденська опера скасувала спектаклі через коронавірус
Віденська опера скасувала щонайменше до 5 січня усі спектаклі. Причиною стало поширення штаму коронавірусу "Омікрон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Віденської опери.
"На жаль, маємо повідомити, що через кілька випадків штаму "Омікрон" у художніх колективах і пов'язану з цим велику кількість контактних осіб, всі спектаклі у Віденській державній опері будуть скасовані до 5 січня включно. Перша вистава, яка постраждала внаслідок цього - "Летюча миша", була запланована на 1 січня, о 18:30", - йдеться в повідомленні.
Наразі понад 85% працівників опери отримали вже три дози вакцини від COVID-19, а ПЛР-тести проводяться щонайменше тричі на тиждень.
“Але умови роботи, насамперед у художніх колективах, необхідність спільно грати, співати, танцювати та грати музику унеможливлюють повний захист. Враховуючи штам "Омікрон", різко зросла швидкість та інтенсивність інфекційного процесу. Наша мета - мати можливість відновити спектаклі з 6 січня, завдяки цій перерві та подальшому посиленню заходів безпеки”, - заявив директор опери Богдан Рощіч.
Раніше ми писали, що в Австрії через коронавірус скасували Віденський бал, другий рік поспіль.