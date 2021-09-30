Вероятность вспышек коронавируса в школах возрастает во время проведения занятий, - Минздрав

Фото: Минздрав оценил риск вспышки коронавируса во время проведения очных занятий в школах (Виталий Носач / РБК Украина)

Министерство здравоохранения призвало местные власти в регионах отслеживать контакты COVID-больных, в частности, которые были выявлены в образовательных учреждениях. Поскольку риск вспышки коронавируса в школах возрастает именно во время проведения очных занятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, которого цитирует пресс-центр Минздрава.

"Эпидемиологам, специалистам системы здравоохранения и местным властям стоит уделять внимание школам, поскольку во время образовательного процесса количество контактов и вероятность вспышки возрастает", - отметил Кузин. Он также указал, что значительную долю инфицированных в коронавирусной статистике добавляют организованные коллективы и массовые бытовые мероприятия.