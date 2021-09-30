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Ймовірність спалахів коронавірусу в школах зростає під час проведення занять, - МОЗ

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Україна, Четвер 30 вересня 2021 14:17
Ймовірність спалахів коронавірусу в школах зростає під час проведення занять, - МОЗ Фото: МОЗ оцінило ризик спалаху коронавірусу під час проведення очних занять в школах (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров’я закликало місцеву владу в регіонах відстежувати контакти COVID-хворих, зокрема, які були виявлені в освітніх закладах. Оскільки ризик спалаху коронавірусу в школах зростає саме під час проведення очних занять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, якого цитує прес-центр МОЗ.

"Епідеміологам, спеціалістам системи охорони здоров’я та місцевій владі варто приділяти увагу школам, оскільки під час освітнього процесу кількість контактів і ймовірність спалаху зростає", - зазначив Кузін.

Він також вказав, що значну частку інфікованих у коронавірусній статистиці додають організовані колективи та масові побутові заходи.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, що Україні два регіони, де зараз немає жодної школи, що працює дистанційно через недостатній рівень вакцинації - це Київ та Сумська область.

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