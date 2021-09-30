Ймовірність спалахів коронавірусу в школах зростає під час проведення занять, - МОЗ
Міністерство охорони здоров’я закликало місцеву владу в регіонах відстежувати контакти COVID-хворих, зокрема, які були виявлені в освітніх закладах. Оскільки ризик спалаху коронавірусу в школах зростає саме під час проведення очних занять.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, якого цитує прес-центр МОЗ.
"Епідеміологам, спеціалістам системи охорони здоров’я та місцевій владі варто приділяти увагу школам, оскільки під час освітнього процесу кількість контактів і ймовірність спалаху зростає", - зазначив Кузін.
Він також вказав, що значну частку інфікованих у коронавірусній статистиці додають організовані колективи та масові побутові заходи.
Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, що Україні два регіони, де зараз немає жодної школи, що працює дистанційно через недостатній рівень вакцинації - це Київ та Сумська область.