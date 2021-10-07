Вход только вакцинированным. Все правила и ограничения "красной" зоны

"Красная" зона карантина в Украине может появиться в ближайшее время. В ряде регионов введут жесткие ограничения, привилегии получат лишь владельцы "зеленых" COVID-сертификатов.

Подробнее о том, какие регионы могут попасть в "красную" зону и каких ограничений ждать - в материале РБК-Украина ниже.

Что запрещено в "красной" зоне

В "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Запрещается также проведение массовых мероприятий.

В этой зоне разрешена работа АЗС, продуктовых магазинов, почты, ветклиник и аптек.

Кто может попасть в "красную" зону

По данным Минздрава, за последние сутки в Украине зафиксировано более 15 тысяч новых случаев коронавируса, 12 областей по своим показателям соответствуют уже не "желтой", а "оранжевой" зоне.

Кроме того, по данным Киевской школы экономики, под угрозой "красной" зоны находятся три области Харьковская, Херсонская и Запорожская.

Решение о переходе региона в "красную" зону принимает госкомисси по ТЭБ и ЧС. По информации РБК-Украина, такое заседание может состояться сегодня.

COVID-сертификат

Для подтверждения вакцинации в Украине ввели COVID-сертификаты. На данный момент есть два вида данного документа: "желтый" - для одной дозы, "зеленый" - для полного курса вакцинации. "Желтый" сертификат позволяет избежать ограничений в "желтой" зоне, а в "красной" зоне действует только "зеленый" сертификат.

Кроме того, в разработке COVID-сертификат для тех, кто переболел, а также для негативных ПЦР-тестов.

Как избежать ограничений "красной" зоны

Владельцы "зеленых" COVID-сертификатов могут избежать ограничений "красной" зоны, но условием работы бизнеса является стопроцентная вакцинация (сотрудники и посетители должы быть полностью вакцинированы).

Кроме того, "зеленые" COVID-сертификаты являются условием работы школ. В "красной" зоне могут работать лишь те учреждения образования, где вакцинированы 100% педагогов. Исключением является лишь младшая школа и садики.